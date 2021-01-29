"Белавиа" будет летать из Минска в Тбилиси три раза в неделю

Белорусские борта летают пока только в грузинскую столицу, на выполнение рейсов в другие города "Белавиа" продлила приостановку

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Самолеты с васильком с 3 февраля начнут летать из Минска в Тбилиси три раза в неделю, сообщает Sputnik Беларусь.

Сейчас в Грузии действуют ограничения на въезд – все въезжающие, кроме грузинских граждан, обязаны пройти 8-дневную самоизоляцию. Но уже с 1 февраля государство снимает все ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за коронавируса.

Рейсы будут выполняться из Минска по средам, четвергам и воскресеньям в 22:40, из Тбилиси – по понедельникам, четвергам и пятницам в 03:35. Время в пути составит 3 часа.

В Грузию будут пускать всех иностранцев, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19.

С определенными послаблениями в страну также могут попасть граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.