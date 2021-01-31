14:28 31 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск
Работники ресторанов и отелей в Испании вышли на улицы с протестами в связи с ограничительными мерами против коронавируса

Не только в Тбилиси: рестораторы в Испании вышли на улицы с кастрюлями

© AFP / JOSEP LAGO
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1711)
5720
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1f/250756420.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210131/250755473/Ne-tolko-v-Tbilisi-restoratory-v-Ispanii-vyshli-na-ulitsy-s-kastryulyami.html

В нескольких городах страны владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, который наиболее пострадал из-за пандемии, устроили акции протеста против коронавирусных ограничений

ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Бизнесмены, а также работники ресторанов и отелей вышли на протесты в некоторых испанских городах с кастрюлями и поварешками в руках, пишет газета El Pais.

Предприниматели требуют временной отмены налогов на фоне COVID-ограничений. Люди оставляли перед зданиями администраций свои банковские счета, ключи от кафе и гостиниц. Многие заведения из-за введенного в стране режима повышенной готовности в связи с коронавирусом обанкротились, некоторые – близки к закрытию.

В Грузии накануне также прошли акции протеста представителей ресторанного и туристического бизнеса, которые требовали снятия ограничений с 1 февраля. Часть из представителей ресторанного бизнеса заявила, что подумывает об объявлении неповиновения и открытии ресторанов с понедельника, несмотря на запрет.

А в Испании это не первый "кастрюльный" протест в королевстве. Весной жители Мадрида и не только вышли на балконы своих домов с кухонными принадлежностями и били по ним в знак протеста против продолжающихся карантинных мер.

Правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности в конце октября 2020 года, действие его продлено до мая 2021-го. В стране коронавирусом заразились уже более 2,7 млн человек, число умерших достигло 58 319.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1711)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Испания


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках
Протесты против ковид-ограничений в Тбилиси - фото
В Боливию доставлена первая партия Спутник V
В Боливию доставлена первая партия "Спутник V"
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться