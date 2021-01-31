Не только в Тбилиси: рестораторы в Испании вышли на улицы с кастрюлями

В нескольких городах страны владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, который наиболее пострадал из-за пандемии, устроили акции протеста против коронавирусных ограничений

ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Бизнесмены, а также работники ресторанов и отелей вышли на протесты в некоторых испанских городах с кастрюлями и поварешками в руках, пишет газета El Pais.

Предприниматели требуют временной отмены налогов на фоне COVID-ограничений. Люди оставляли перед зданиями администраций свои банковские счета, ключи от кафе и гостиниц. Многие заведения из-за введенного в стране режима повышенной готовности в связи с коронавирусом обанкротились, некоторые – близки к закрытию.

В Грузии накануне также прошли акции протеста представителей ресторанного и туристического бизнеса, которые требовали снятия ограничений с 1 февраля. Часть из представителей ресторанного бизнеса заявила, что подумывает об объявлении неповиновения и открытии ресторанов с понедельника, несмотря на запрет.

А в Испании это не первый "кастрюльный" протест в королевстве. Весной жители Мадрида и не только вышли на балконы своих домов с кухонными принадлежностями и били по ним в знак протеста против продолжающихся карантинных мер.

Правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности в конце октября 2020 года, действие его продлено до мая 2021-го. В стране коронавирусом заразились уже более 2,7 млн человек, число умерших достигло 58 319.