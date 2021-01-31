Посольство Грузии во Франции предупреждает граждан о новых ограничениях

При въезде необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов, а также направиться на 7-дневную самоизоляцию

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Премьер-министр Франции объявил о введении в стране c 31 января новых ограничений, о которых граждан Грузии информирует посольство Грузии во Франции.

Начиная с воскресенья с 00:00 запрещен въезд и выезд из Франции за пределы стран ЕС, за исключением особых обстоятельств, которые должны быть задокументированы.

С полным списком необходимых документов можно ознакомится на французском и английском языках на веб-сайте Министерства внутренних дел Франции.

При въезде необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов, а также направиться на 7-дневную самоизоляцию. Далее необходимо пройти повторный тест, который также должен быть отрицательным.

Франция также ужесточает правила въезда для путешественников из стран ЕС. В частности, при въезде во Францию из любой страны ЕС гражданин должен предоставить отрицательный ответ на ПЦР-тест. Ранее это правило применялось только к пассажирам, прибывающим во Францию морским и воздушным транспортом.

Ограничения коснулись и бизнес-сектора. Непродовольственные торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров закрыты с 31 января. В магазинах с меньшей площадью будут ужесточены санитарные условия, а количество посетителей будет ограничено. Владельцам предприятий и бизнес-объектов рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Ужесточается также и действующий комендантский час.

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек. 27 декабря во Франции началась кампания по вакцинации населения.