Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 102 миллиона

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 1 февраля составило 102 083 344 человека, скончались 2 209 195, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 501 930, скончались 11 986 человек.
Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США – более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем – Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом – Россия (более 3,8 миллиона), на пятом – Великобритания (более 3,7 миллиона).
В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 102 944 487 выявленных случаях инфицирования и 2 227 568 умерших.
По данным официального сайта правительства Грузии StopCov, с начала пандемии в стране на утро 1 февраля выявлено 258 111 случаев заражения. Сначала пандемии вылечились 249 028 пациентов. Скончались 3 178.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.