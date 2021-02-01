Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 102 миллиона

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев заражения, скончались 11 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 1 февраля составило 102 083 344 человека, скончались 2 209 195, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 501 930, скончались 11 986 человек.

Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США – более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем – Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом – Россия (более 3,8 миллиона), на пятом – Великобритания (более 3,7 миллиона).

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 102 944 487 выявленных случаях инфицирования и 2 227 568 умерших.

По данным официального сайта правительства Грузии StopCov, с начала пандемии в стране на утро 1 февраля выявлено 258 111 случаев заражения. Сначала пандемии вылечились 249 028 пациентов. Скончались 3 178.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.