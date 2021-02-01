Вера Брежнева рассказала о необычном хобби, которым занялась с Константином Меладзе

Богиня и гений – так назвали звездную пару многочисленные поклонники, в который раз восхитившись красивой четой

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Популярная певица и жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева поделилась фото, где они занимаются скандинавской ходьбой.

Вера Брежнева удивила своих поклонников тем, что, оказывается, они с Константином по утрам занимаются скандинавской ходьбой.

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"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы", – написала Брежнева под фото, где она стоит в обнимку с Меладзе.

Подписчики в основном делают комплименты паре о том, как они прекрасно выглядят вместе.

"Ну какие красивые и кайфовые", – пишет katyatsypina.

"Богиня и гений. Счастья и здоровью вам", – желает tomsbrizga.

"Прекрасная пара, любовь и умиротворение на фото", – подметила lydmila198319.

К слову, пара не так часто делится совместными фотографиями в соцсетях, и не особо любит говорить об отношениях, однако редко артисты все же делают исключения.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились больше пяти лет назад. В 2015 году в Форте-дей-Марми был зарегистрирован его брак с Верой Брежневой – певицей, актрисой, бывшей участницей поп-группы "ВИА Гра". Однако пара редко выходит вместе в свет и выкладывает совместные фото.