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Пандемия COVID 19. Ортодоксальные евреи во время утренней молитвы в масках. Помещение разделено пластиковыми перегородками

Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях

© AP Photo / Oded Balilty
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1715)
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Для въезда в Израиль необходимо получить специальное разрешение на полет, выданное государственной комиссией, а все пассажиры обязаны пройти 12-дневный карантин

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле распространяет информацию для граждан Грузии, проживающих в Израиле.

Как пояснили в посольстве, для въезда в Израиль необходимо получить специальное разрешение на полет, выданное правительственной комиссией.

Еврейский центр Гилель
© Sputnik / Levan Avlabreli
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По решению правительства Израиля, полное закрытие страны продолжится до семи утра 5 февраля. Запрет продолжит действовать и на регулярные рейсы и сухопутную границы до полуночи 7 февраля.

Для въезда в Израиль необходимо получить специальное разрешение на полет, выданное государственной комиссией. Все пассажиры обязаны пройти 12-дневный карантин в ковид-гостинице. Кроме того, все ранее утвержденные ограничения остаются в силе.

Третий по счету общенациональный карантин начался восьмого января. Закрыты все торговые центры, работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Гражданам без уважительной причины запрещено отдаляться от домов более чем на километр. Запрещено ходить в гости. Не работают спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1715)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Израиль


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