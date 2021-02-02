00:12 03 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9909
  • 100 RUB4.3625
  • USD3.3048
Поиск
Наркотики, архивное фото

Уголовную ответственность за хранение наркотиков отменили в штате Орегон

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210202/250778735/Ugolovnuyu-otvetstvennost-za-khranenie-narkotikov-otmenili-v-shtate-Oregon.html

Теперь Орегон - первый штат США, где декриминализовали хранение любых видов наркотиков в небольшом количестве.

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Декриминализация наркотиков в американском Орегоне официально началась сегодня, сообщает Drug Policy Alliance.

Такое решение спасет "бесчисленное количество жизней", уверены в организации, продвигавшей инициативу. Планируется, что вместо ареста и лишения свободы, жители штата получат расширенный доступ к услугам по охране здоровья, лечению наркозависимости и восстановлению от нее.

Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке
© photo: Sputnik / Dmitry Parshin
В США сложилась катастрофическая ситуация с правами человека

"Впервые за полвека одно место в Соединенных Штатах - Орегон - покажет нам, что мы можем оказывать людям помощь, не наказывая их. Этот закон призван защитить людей от преследований, притеснений и криминализации со стороны государства за употребление наркотиков и вместо этого предоставить им доступ к необходимой поддержке", - заявила Кассандра Фредерик, исполнительный директор Альянса по наркополитике.

Жители Орегона, которые хранят наркотики для личного употребления, будут подключены к различным службам поддержки, им также окажут помощь с жильем и работой, если они в них нуждаются.

Однако декриминализация не исключает штрафа: пойманных на хранении наркотиков обяжут выплатить определенную сумму (в зависимости от количества наркотиков, но не более 100 долларов). Вместо выплаты штрафа нарушители смогут пройти исследование на наличие наркотической зависимости.

Жители штата Орегон ноябре 2020 года на голосовании поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин.  



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
У парламента Грузии оппозиция решила продавать депутатские мандаты - видео
У парламента Грузии оппозиция устроила распродажу депутатских мандатов - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться