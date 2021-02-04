14:54 04 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9834
  • 100 RUB4.3576
  • USD3.3140
Поиск
Иоане и Кристина Багратион-Мухранели с новорожденным сыном

Принц Ионе Багратион-Мухранели и его супруга стали родителями

photo: Hrh Prince Juan De Bagration-Mukhrani / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (409)
20601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/04/250791345.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210204/250792572/Prints-Ione-Bagration-Mukhraneli-i-ego-supruga-stali-roditelyami.html

У новоиспеченных родителей на свет появился сын. Наследника испанского короля Альфонсо XII назвали Багратом

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Принц Иоане Багратион-Мухранели и его супруга Кристина Багратион-Мухранели стали родителями, этой новостью они поделились в соцсети Facebook.

Новорожденный ребенок лежит в больнице
© CC BY-SA 2.0 / Jeremy Engleman / Baby's first rim light
Кети Топурия впервые показала новорожденного сына

У новоиспеченных родителей на свет появился сын - его назвали Багратом.

"Я и Кристина хотим поблагодарить всех за поздравления и теплые слова. Рождение нашего сына Баграта в Грузии – большая милость. Для меня большое счастье вернуться на родину со своей семьей", – написал Багратион-Мухранели.

Принц также поблагодарил профессора и тбилисскую клинику, которая оказала им соответствующие услуги, сказав, что он поражен высочайшим стандартам качества и потрясающими профессионалами.

Принц Иоане является внуком принцессы Марии де лас Мерседес Баварской и Бурбон, которая была внучкой короля Альфонсо XII. Принц является членом царской семьи Грузии Багратиони. Принцу 43 года, а Кристине, бывшей модели, 31 год.

Темы:
Светская хроника (409)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться