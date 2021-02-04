Принц Ионе Багратион-Мухранели и его супруга стали родителями

У новоиспеченных родителей на свет появился сын. Наследника испанского короля Альфонсо XII назвали Багратом

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Принц Иоане Багратион-Мухранели и его супруга Кристина Багратион-Мухранели стали родителями, этой новостью они поделились в соцсети Facebook.

У новоиспеченных родителей на свет появился сын - его назвали Багратом.

"Я и Кристина хотим поблагодарить всех за поздравления и теплые слова. Рождение нашего сына Баграта в Грузии – большая милость. Для меня большое счастье вернуться на родину со своей семьей", – написал Багратион-Мухранели.

Принц также поблагодарил профессора и тбилисскую клинику, которая оказала им соответствующие услуги, сказав, что он поражен высочайшим стандартам качества и потрясающими профессионалами.

Принц Иоане является внуком принцессы Марии де лас Мерседес Баварской и Бурбон, которая была внучкой короля Альфонсо XII. Принц является членом царской семьи Грузии Багратиони. Принцу 43 года, а Кристине, бывшей модели, 31 год.