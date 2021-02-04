Тест на антитела к коронавирусу 2021: как сдать, цены, расшифровка

Во время пика пандемии коронавируса важно знать, какой иммунный статус у человека – перенес ли он COVID-19 или является разносчиком болезни и может заразить других людей

Когда закончится эпидемия коронавируса: прогнозы экспертов 2021>>

Ответы на все эти вопросы может дать тест на антитела к коронавирусу, так как исследование может рассказать многое о текущем состоянии человека и возможном возврате болезни.

Sputnik Грузия рассказывает, как сдать тест на антитела к коронавирусу, как расшифровать результаты и о ценах на анализ.

Как сдать тест на антитела к коронавирусу?

Тест на антитела к коронавирусу, как утверждают специалисты, можно сдавать в любое время – как непосредственно во время болезни, так и после нее, и даже если человек не болел, но хочет узнать свой иммунный статус. Антитела уничтожают вирус, после чего какое-то время остаются в крови.

Сдав тест, с точностью более 95% можно узнать о наличии антител к коронавирусу, а также перенес ли уже человек COVID-19 без симптомов.

Специальной подготовки для прохождения процедуры не нужно. Желательно до сдачи крови не есть три часа, не курить хотя бы полчаса и не испытывать сильных нагрузок, а в остальном пациентам советуют не изменять свой обычный режим.

Тесты разных производителей серьезно различаются по цене, соответственно их стоимость отличается как в разных странах, так и внутри одного государства.

Например, в Германии сдать тест, который в среднем стоит от 50 до 60 евро, можно у своего врача-терапевта. Тесты на антитела есть и в свободной продаже в аптеках. Цена теста около 50 евро.

Сдать тест на антитела к коронавирусу в столице России все желающие могут в 30 специальных пунктах, открытых на базе медицинских организаций бесплатно, по предварительной записи и при наличии московского полиса ОМС. В частных клиниках цена на тест на антитела разная – от 700 рублей (около 9,3 доллара) и выше. Комплексный суммарный тест на антитела IgA, IgM и IgG стоит от 2,5 тысячи рублей (более 33,1 доллара).

Тест на антитела к коронавирусу в Беларуси осуществляется также по предварительной записи. В частности, в Минске сдать тест на антитела к коронавирусу можно в 25 медицинских учреждениях - цена на тест везде примерно одинаковая, в пределах 20 рублей (около 7,6 доллара).

Цена на комплексный суммарный тест на антитела трех видов в Грузии составляет 47 лари (около 14,2 доллара).

В Польше цена комплексного теста на антитела составляет 90 злотых (более 24 долларов).

Расшифровка тестов на антитела

Антитела – это иммунный ответ организма. Иммунная система человека после попадания в организм вируса начинает вырабатывать специфические к нему антитела - иммуноглобулины (Ig).

Тест на антитела к коронавирусу можно сдать как по отдельности, так и вместе. Например, комплексный скрининговый тест на антитела IgM/IgG позволит выявить за один раз присутствие или отсутствие антител двух типов. Этот тест выполняется в специализированной лаборатории иммунохроматографическим методом.

Если в заключении выявился только один тип - IgM - это свежие антитела, которые указывает на то, что вы болеете прямо сейчас, с симптомами или без. Врачи говорят, что общий период вероятного выявления этого вида антитела не превышает двух месяцев. В течение этого времени они постепенно полностью сменяются на другой вид антител – IgG, которые в среднем начинают формироваться на 21-й день.

Одновременное обнаружение этих двух видов антител в крови означает позднюю инфекцию. Вместе они выявляются и на стадии выздоровления.

Пациент выздоровел и у него сформировался иммунитет к коронавирусу, если в крови выявляются только антитела IgG.

Полное отсутствие этих антител у человека означает, что данный пациент по какой-либо причине пока с коронавирусом не сталкивался или у него не вырабатывается иммунитет.

Антитела IgA проявляются в крови в самом начале заболевания, вслед за антителами IgM и служат для защиты слизистой оболочки организма - как правило, эти ткани, страдают от коронавируса больше других на ранней стадии. В результате возникает воспаление легких, отеки и другие тяжелые последствия.

Антитела IgA к коронавирусу исследуют методом ИФА-тестирования. Показатели ранней инфекции этого вида антител являются более точными, чем IgM, поскольку более специфичны, так как на другие вирусы и бактерии кроме SARS-CoV-2 не реагируют.

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid Производство тест-систем на антитела к COVID-19

Положительным считается результат теста со значением "1,1" и больше. Он указывает на наличие в организме антител IgA, что означает, что прямо сейчас в организме идет борьба иммуноглобулинов A с вирусом, даже если и нет внешних симптомов.

Концентрация антител IgA в начале болезни недостаточная, если результат оказался в промежутке между "0,8" и "1,1". Это означает, что организм борется с болезнью, но в недостаточной мере.

Отрицательным считается результат со значением ниже "0,8" - это означает что пациент либо еще не болел COVID-19, либо болезнь находится на самой ранней стадии, когда специфичные иммуноглобулины A еще не начали вырабатываться.

Комплексный суммарный тест позволит выявить за один раз присутствие или отсутствие антител все трех видов.

Материал подготовлен на основе открытых источников