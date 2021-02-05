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Российский препарат Спутник-V

Еще одна страна будет использовать вакцину "Спутник V"

© photo: Sputnik / Сергей Аверин
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1730)
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Sputnik Грузия
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МИД Ливана обратился к российскому правительству с просьбой предоставить 200 тысяч доз "Спутник V" в виде помощи

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Комиссия при Министерстве здравоохранения Ливана разрешила использовать в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщило агентство NNA.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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"Комиссия, сформированная министром здравоохранения Хамедом Хасаном, одобрила регистрацию вакцин, предоставляемых частных сектором в рамках чрезвычайного разрешения, для вакцины "Спутник V" при условии его импорта исключительно из лицензированных складов", – говорится в сообщении.

В четверг 4 февраля ливанский министр иностранных дел Шарбель Вахбе обратился к российскому правительству с просьбой предоставить 200 тысяч доз "Спутник V" в виде помощи.

 

На текущей неделе в научном журнале Lancet были опубликованы данные третьей фазы клинических исследований "Спутник V", которые подтвердили высокую безопасность вакцины - эффективность составила 91,6%. При этом препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1730)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия, Ливан


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