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Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация

ВОЗ: вакцинированных от коронавируса стало больше, чем заболевших

© AP Photo / Manu Fernandez
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1731)
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Больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Привитых вакциной от коронавируса людей стало больше, чем заболевших, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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"По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП", - сказал Гебрейесус на брифинге.

Глава ВОЗ подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили пока даже первую дозу вакцины. Он вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1731)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения


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