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Корабль Илона Маска Crew Dragon намерен установить рекорд по длительности полета

© photo : Twitter / Elon Musk
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210206/250812389/Korabl-Ilona-Maska-Crew-Dragon-nameren-ustanovit-rekord-po-dlitelnosti-poleta.html

На сегодняшний день рекорд США принадлежит кораблю Apollo, который в 1973-1974 годах пробыл на орбитальной станции Skylab 84 дня

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Корабль Crew Dragon Илона Маска, который находится на Международной космической станции (МКС), в воскресенье, 7 февраля намерен побить державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля, пишет РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Мэй Маск
© AP Photo / Evan Agostini
Мать Илона Маска появилась в платье от грузинского дизайнера

На сегодняшний день рекорд США принадлежит кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга, который в 1973-1974 годах пробыл на орбитальной станции Skylab 84 дня.

Для сравнения, мировой рекорд длительности полета пилотируемого космического корабля принадлежит российскому "Союзу ТМА-9", который в 2006-2007 годах вместе с россиянином Михаилом Тюриным и американцем Майклом Лопесом-Алегриа провёл на МКС 215 суток.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Их возвращение на Землю ожидается в конце апреля - начале мая, таким образом продолжительность полёта Crew Dragon составит 160-170 дней.

В данное время на МКС также работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые были доставлены на станцию "Союзом МС-17". Их приземление намечается на 17 апреля.



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