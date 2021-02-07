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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Bloomberg назвал российскую вакцину против COVID-19 научным прорывом

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1734)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210207/250819102/Bloomberg-nazval-rossiyskuyu-vaktsinu-protiv-COVID-19-nauchnym-proryvom.html

Агентство отмечает, что после публикации в авторитетном издании The Lancet страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками российского препарата.

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, хотя еще недавно на Западе к ней было скептическое отношение, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутник V".

Старт вакцинации от коронавируса - вакциной Спутник
© photo: Sputnik / Maksim Zakharov
Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутник V"

В глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер, подчеркивают авторы публикации. России эта ситуация дает преимущество — как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину, также отмечают они.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.

На этой неделе в The Lancet вышла работа с итогами третьей стадии испытаний "Спутника V" на добровольцах.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1734)
Теги:
Bloomberg, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия


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