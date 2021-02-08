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Пульсометр на пальце пациента

Почему возможно повторное заражение коронавирусом - мнение врача

© photo: Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1736)
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Инфекционист назвал несколько причин, по которым люди заболевают коронавирусом второй раз, в зоне риска - медики

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Повторное заражение COVID-19 может быть обусловлено тем, что у человека "закончился" иммунитет после болезни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа", - заявил он.

Эксперт пояснил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно. Раз в 3-4 года повторяется болезнь, вызванная одним возбудителем.

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© AP Photo / Mahesh Kumar A
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В зоне риска заразиться COVID-19 второй раз находятся медики, так как они постоянно контактируют с больными людьми. По словам врача, повторно "подхватить" коронавирус можно при высокой вирусной нагрузке, то есть при частых контактах с заболевшими.

Еще одна причина, по которой возрастают шансы заразиться COVID-19 дважды или более, - неполноценно сформированный иммунный ответ или снижение иммунитета из-за приема определенных лекарств.

"Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме", - сказал инфекционист.

Несмотря на то, что антитела вырабатываются не у всех переболевших, исследования показывают, что клеточный иммунитет, при котором нет антител, но есть клетки памяти, способные при необходимости их вырабатывать, формируется почти у всех, отметил Тимаков.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1736)


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