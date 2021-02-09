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Монголия одобрила российскую вакцину "Спутник V"

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210209/250842394/Mongoliya-odobrila-rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V.html

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже одобрено более чем в 20 странах мира

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутник V">>

Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории Монголии. Отмечается, что одобрение было получено при содействии локального партнера РФПИ – ведущей фармацевтической компании Монголии Mongol Emimpex Concern LLC.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Канцлер Германии Ангела Меркель дистанционно работает с правительством
© AP Photo / Michael Sohn
Меркель высказалась о публикации Lancet о вакцине "Спутник V"

"Партнеры в Монголии приняли решение о регистрации вакцины после тщательного изучения данных клинических исследований "Спутника V", продемонстрировавших ее высокую эффективность и безопасность, что также подтверждено публикацией в журнале The Lancet. "Спутник V" - одна из ведущих вакцин в мире, и количество стран, которые одобряют ее применение, увеличивается с каждым днем", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.



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