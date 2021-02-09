В Евросоюзе выявили крупную вспышку южноафриканского штамма COVID-19

Вспышка южноафриканского штамма вируса в Австрии является крупнейшей из тех, что к настоящему моменту известны в ЕС

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился к жителям страны с рекомендацией не въезжать и не выезжать в федеральную землю Тироль из-за вспышки южноафриканского штамма коронавируса, сообщает РИА Новости.

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По словам главы Гериании, в Тироле зафиксировано 400 подозрений на южноафриканский штамм, 293 из них подтвердились, а более 120 - это активные случаи заболевания.

"В данный момент мы рекомендуем отказаться от поездок в Тироль и из него. Более того, мы решили временно ввести еще одну необходимую меру, а именно: для поездок из Тироля необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до поездки", - сказал Курц на пресс-конференции.

По его словам, эти меры вступят в силу с пятницы, 12 февраля, и будут действовать десять дней, при этом не распространяются на восточный Тироль, поскольку там ситуация под контролем. Канцлер также сообщил, что в рамках борьбы с распространением южноафриканского штамма региональные власти сделают акцент на массовом тестировании населения.

Курц подчеркнул, что вспышка южноафриканского штамма вируса в Тироле является крупнейшей из тех, что к настоящему моменту известны в Европейском союзе.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Другая мутация – штамм 501.V2 – была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.