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Презентация нового сервиса Google в России

Android 12 обзаведется новым интерфейсом

© photo: Sputnik / Valeriy Melnikov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210210/250840798/Android-12-obzavedetsya-novym-interfeysom.html

Финальный выпуск новой версии операционной системы Google ожидается в конце лета этого года, а бета-версию Android 12 разработчики выпустят в уже феврале-марте

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Обновленная версия операционной системы Android получит масштабный редизайн. Скриншоты, иллюстрирующие обновленный интерфейс самой популярной мобильной ОС появились на форуме разработчиков XDA, пишет РИА Новости.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Судя по снимкам, в Android 12 переработают внешний вид панели уведомлений – ее фон станет прозрачным, а оттенок будет зависеть от выбранной темы.

В новой версии "зеленого робота" элементы интерфейса станут более округлыми. В числе других изменений – изменение настроек конфиденциальности, обновленное меню виджетов и ряд прочих улучшений. В очередной раз Google изменит механику быстрого ответа на сообщения из шторки.

Ожидается, что первую бета-версию Android 12 разработчики должны выпустить в феврале-марте 2021 года. Финальный релиз новой версии операционной системы Google ожидается в конце лета этого года.



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