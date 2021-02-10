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Люди в защитных масках в метро

Как пандемия вызвала социофобию? Мнение психолога

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1743)
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Люди испытывают страх, поскольку видят в других людях источник болезней и инфекции, и чтобы справиться с появившейся социофобией, нужно время

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Общество в результате ослабления ограничений, которые вводились из-за пандемии коронавируса, столкнулось с социофобией - о причинах и методах борьбы с этим страхом рассказал в интервью радио Sputnik психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Ситуация в Париже в связи с коронавирусом
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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Эксперт утверждает, что повышенное внимание, которое уделялось COVID-19 месяцами, привело к тому, что люди в мире стали очень настороженно относиться ко всему, что, по их мнению, может представлять потенциальную опасность.

Сегодня коронавирусные ограничения стали не такими строгими, для многих закончился режим самоизоляции: люди выходят на работу, больше передвигаются и вынуждены больше контактировать с окружающими.

Между тем они испытывают страх, поскольку видят в других людях источник болезней и инфекции. Чтобы справиться с появившейся социофобией, нужно время и понимание того, что людям необходимо общение, а пандемия ‒ это не навсегда, считает Ключников.

"Здесь надо проявить терпение, поскольку дистанцию надо все-таки соблюдать, но постепенно приучать себя к тому, что человеческое сообщество не может быть отделено друг от друга на несколько метров. Мы не должны перекрикиваться или общаться на языке жестов и языке сообщений в мессенджерах. Это было бы разложением человечества. Нужно осознать, что люди получают иммунитет к коронавирусу и пандемия идет на спад", – пояснил психолог.

По его мнению, чтобы победить страх, стоит думать о позитивных моментах общения, чаще вспоминать, что общение – это приятно.

"Потребность в общении есть у всех, люди изголодались по общению. Надо думать о людях не только как об источнике опасности, но и как источнике роскоши человеческого общения", – рекомендует Ключников.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1743)


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