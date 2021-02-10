ЕС закупит российскую вакцину? Ответ представителя Еврокомиссии

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 22 странах, в том числе в Венгрии и Сербии

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не является частью стратегии по вакцинации жителей Евросоюза на данном этапе, но страны-участники объединения вольны приобрести ее сами после одобрения регулятора, передает РИА Новости.

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V">>

"Спутник" не является частью стратегии вакцинации ЕС, поэтому государства имеют возможность договариваться с ее производителями. Будет или нет "Спутник V" частью стратегии по вакцинации, это всегда может обсуждаться государствами-членами ЕС и Европейской комиссией", – отметил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

Более того, важным критерием при выборе вакцины для централизованной закупки в ЕС является наличие производственных мощностей на территории Европейского союза, что должно облегчить доступ граждан к вакцине и сократить риск перебоев с поставками, уточнил он.

Сейчас на рынок Евросоюза допущены вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Также ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.

Однако пока разработчики не направили заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. В будущем вероятна подача заявки от J&J.

Государства ЕС при помощи контрактов Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС допускают, что к концу лета в Европе уже будут привиты около 70% граждан.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 22 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме, Пакистане.