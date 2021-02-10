19:12 10 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0158
  • 100 RUB4.4784
  • USD3.3161
Поиск

ЕС закупит российскую вакцину? Ответ представителя Еврокомиссии

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1744)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250620626.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210210/250853316/ES-zakupit-rossiyskuyu-vaktsinu-Otvet-predstavitelyaEvrokomissii.html

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 22 странах, в том числе в Венгрии и Сербии

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не является частью стратегии по вакцинации жителей Евросоюза на данном этапе, но страны-участники объединения вольны приобрести ее сами после одобрения регулятора, передает РИА Новости.

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V">>

"Спутник" не является частью стратегии вакцинации ЕС, поэтому государства имеют возможность договариваться с ее производителями. Будет или нет "Спутник V" частью стратегии по вакцинации, это всегда может обсуждаться государствами-членами ЕС и Европейской комиссией", – отметил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

Более того, важным критерием при выборе вакцины для централизованной закупки в ЕС является наличие производственных мощностей на территории Европейского союза, что должно облегчить доступ граждан к вакцине и сократить риск перебоев с поставками, уточнил он.

Вакцина Спутник V
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
Монголия одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Сейчас на рынок Евросоюза допущены вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Также ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.

Однако пока разработчики не направили заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. В будущем вероятна подача заявки от J&J.

Государства ЕС при помощи контрактов Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС допускают, что к концу лета в Европе уже будут привиты около 70% граждан.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 22 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме, Пакистане.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1744)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель во время презентации коллекции Ayesha and Usman Ali на показе мод Hum Bridal Couture Week в Лахоре
Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время комендантского часа - видео
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться