Турция назвала условие для регистрации российской вакцины

В Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" как для собственных нужд, так и для экспорта

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Турецкие власти готовы зарегистрировать и производить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в случае положительных результатов токсикологических тестов, передает РИА Новости.

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Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии. Как заявил председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины "Спутник V" как для собственных нужд, так и для экспорта.

"Мы ведем переговоры с разными странами и компаниями, особенно с теми, которые готовы нам предоставить вакцины до апреля. Изначально мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и вакцине, которая разработана турецкими учеными. У российской вакцины "Спутник V" было недостаточно стандартных данных по токсикологии. Но мы продолжаем работать по ней, и если эти недостатки будут устранены, то мы готовы не только ее зарегистрировать и приобретать, но и наладить производство в Турции", – сказал глава минздрава Турции Фахреттин Коджа журналистам в Анкаре.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Применение вакцины "Спутник V" одобрено в 24 странах, среди них Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянма и Ливан.