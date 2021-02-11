В Германии продлили полный локдаун

Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Германии решили продлить локдаун в стране до 7 марта, передает РИА Новости.

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Решение было принято по итогам совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями регионов.

"Принятые ранее решения канцлера ФРГ и глав федеральных земель продолжат действовать... Земли соответственно скорректируют свои распоряжения и продлят их до 7 марта", – сказано в документе по итогам переговоров.

Полный локдаун был введен в Германии 2 ноября. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.

Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров.

С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения – в настоящее время он составляет 68.

Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.