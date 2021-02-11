10:10 11 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0145
  • 100 RUB4.4852
  • USD3.3112
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - Бранденбургские ворота, Берлин, Германия

В Германии продлили полный локдаун

© AP Photo / Michael Sohn
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1745)
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/06/250546577.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210211/250857101/V-Germanii-prodlili-lokdaun.html

Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Власти Германии решили продлить локдаун в стране до 7 марта, передает РИА Новости.

В Германии заявили, что российская вакцина действительно удивила Запад>>

Решение было принято по итогам совещания канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями регионов.

"Принятые ранее решения канцлера ФРГ и глав федеральных земель продолжат действовать... Земли соответственно скорректируют свои распоряжения и продлят их до 7 марта", – сказано в документе по итогам переговоров.

Полный локдаун был введен в Германии 2 ноября. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.

Медработник с вакциной Спутник V
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны

Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. 

С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения – в настоящее время он составляет 68.

Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1745)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Как тушили пожар в историческом здании Конюшни в Тбилиси - видео
Как тушили пожар в историческом здании "Конюшни" в Тбилиси - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться