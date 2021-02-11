Собаки смогут находить инфицированных COVID-19 в Индии

Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Собак, способных находить людей, заболевших коронавирусом, обучили в армии Индии, сообщает РИА Новости.

"По результатам испытаний был сделан вывод, что летучие метаболические биомаркеры COVID-19 находятся в пределах порогового предела способности обонятельного обнаружения обученной собаки и могут помочь в быстром обнаружении болезни в реальном времени", - говорится в заявлении армии.

Взяв за основу использование собак для обнаружения таких заболеваний, как рак, малярия, диабет, болезнь Паркинсона и других, армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях. В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19.

"Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими", - говорится в заявлении.

После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тысяч образцов, собаки нашли 18 заболевших человек.

"Принимая во внимание успех испытания, к обучению по обнаружению COVID-19 было привлечено большее количество собак", - говорится в заявлении.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава страны, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,5 миллиона человек, продолжают лечение около 142 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.