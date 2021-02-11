21:25 11 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0145
  • 100 RUB4.4852
  • USD3.3112
Поиск

Собаки смогут находить инфицированных COVID-19 в Индии

© photo: Sputnik / Alexander Melnikov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1747)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210211/250864352/Sobaki-smogut-nakhodit-infitsirovannykh-COVID-19-v-Indii.html

Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Собак, способных находить людей, заболевших коронавирусом, обучили в армии Индии, сообщает РИА Новости.

"По результатам испытаний был сделан вывод, что летучие метаболические биомаркеры COVID-19 находятся в пределах порогового предела способности обонятельного обнаружения обученной собаки и могут помочь в быстром обнаружении болезни в реальном времени", - говорится в заявлении армии.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация
© AP Photo / Manu Fernandez
Аллергия и вакцинация – Минздрав Грузии утвердит спецпротокол

Взяв за основу использование собак для обнаружения таких заболеваний, как рак, малярия, диабет, болезнь Паркинсона и других, армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях. В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19.

"Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими", - говорится в заявлении.

После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тысяч образцов, собаки нашли 18 заболевших человек.

"Принимая во внимание успех испытания, к обучению по обнаружению COVID-19 было привлечено большее количество собак", - говорится в заявлении.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава страны, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,5 миллиона человек, продолжают лечение около 142 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1747)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Индия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи
Помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться