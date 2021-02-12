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Смартфон Xiaomi

Сотрите их немедленно: названы приложения, которые лучше удалить из телефона

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Некоторые из приложений не принесут никакой пользы, а другие и вовсе могут оказаться очень даже вредоносными

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Какие мобильные приложения не стоит устанавливать на современный смартфон – на этот вопрос ответили обозреватели "Российской газеты".

По мнению авторов публикации, некоторые из приложений не принесут никакой пользы, а другие и вовсе могут оказаться вредоносными.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Лидирует в списке "вредных" приложений определители номера. По мнению автора статьи, подобные программы копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.

Далее по уровню вредности следуют программы по якобы экономии батареи. Читателей призвали пользоваться только функциями энергосбережения из настроек мобильного телефона, так как эти приложения не приносят реальной пользы. Также бесполезными были названы "очистители памяти".

"Занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи – агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный", – написал автор.

И, наконец, другими опасными приложениями, по версии РГ, стали фонарики. Они, как сообщается, не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком, а в добавление к ним – сканеры QR-кодов и документов.



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