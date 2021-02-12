Носить или не носить перчатки в общественных местах? Мнение ВОЗ

Маски, перчатки, санитайзеры – эксперты ВОЗ решили разъяснить, что тут лишнее, а что на самом деле нет

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. У Всемирной организации здравоохранения не имеется рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом рассказала в интервью РБК представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Правда есть одна рекомендация – по словам Вуйнович, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

"Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг", – уточнила Вуйнович.

Ранее в ВОЗ заявили, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.

Новой коронавирусной инфекцией, названной учеными COVID-19, инфицированы уже 107 миллионов человек, выздоровело – 60,1 млн, скончались – 2,36 млн.