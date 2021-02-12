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Женщина в медицинской защитной маске и перчатках во время мер по превенции коронавируса

Носить или не носить перчатки в общественных местах? Мнение ВОЗ

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1748)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210212/250869771/Nosit-ili-ne-nosit-perchatki-v-obschestvennykh-mestakh-Mnenie-VOZ.html

Маски, перчатки, санитайзеры – эксперты ВОЗ решили разъяснить, что тут лишнее, а что на самом деле нет

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. У Всемирной организации здравоохранения не имеется рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом рассказала в интервью РБК представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: AlpenPharma Caucasus / FB
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Правда есть одна рекомендация – по словам Вуйнович, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

"Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг", – уточнила Вуйнович.

Ранее в ВОЗ заявили, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.

Новой коронавирусной инфекцией, названной учеными COVID-19, инфицированы уже 107 миллионов человек, выздоровело – 60,1 млн, скончались – 2,36 млн.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1748)


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