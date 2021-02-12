ВОЗ подтвердила повторные заражения новыми штаммами коронавируса

В организации говорят, что люди, получившие вакцины, повторное заболевание коронавирусом переносят в легкой форме

ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие у пациентов антител к COVID-19, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом. Из ЮАР была предварительная информация, предполагающая, что уже переболевшие могут вновь заразиться", – сообщила она.

По ее словам, в настоящее время специалисты проводят исследования, чтобы выяснить, на какое время хватает иммунитета от вируса у тех людей, который уже сами переболели COVID-19. При этом среди тех, кто уже привился от коронавируса, повторное им заболевание проходит легкой форме.

У ВОЗ есть предварительные данные, что вакцинация вирулентность вируса снижает, что, вероятно, уменьшает уровень передачи COVID-19 впоследствии.