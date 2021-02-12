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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

ВОЗ подтвердила повторные заражения новыми штаммами коронавируса

© AP Photo / Anja Niedringhaus
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1749)
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В организации говорят, что люди, получившие вакцины, повторное заболевание коронавирусом переносят в легкой форме

ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие у пациентов антител к COVID-19, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Вакцинация жителей в Индии - пандемия коронавируса COVID-19
© AP Photo / Mahesh Kumar A
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"Сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом. Из ЮАР была предварительная информация, предполагающая, что уже переболевшие могут вновь заразиться", – сообщила она.

По ее словам, в настоящее время специалисты проводят исследования, чтобы выяснить, на какое время хватает иммунитета от вируса у тех людей, который уже сами переболели COVID-19. При этом среди тех, кто уже привился от коронавируса, повторное им заболевание проходит легкой форме.

У ВОЗ есть предварительные данные, что вакцинация вирулентность вируса снижает, что, вероятно, уменьшает уровень передачи COVID-19 впоследствии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1749)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения, здравоохранение


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