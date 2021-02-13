Граждан Грузии предупредили о смене режима поездок в Британию

Все лица, прибывающие в Великобританию, должны провести 10 дней на самоизоляции, а на 2-й и 8-й день самоизоляции выполнить ПЦР-тест

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Посольство Грузии предупреждает граждан об изменении режима международных поездок в Великобританию.

В частности, с 15 февраля перед отъездом в страну все лица должны в течение последних 72 часов пройти ПЦР-тест на коронавирус, отрицательный результат которого должен быть представлен на границе по прибытии в Великобританию.

Приезжие должны приобрести дорожный тестовый пакет и заполнить анкету с указанием адреса прохождения карантина (самоизоляции).

Все лица, прибывающие в Великобританию, должны провести 10 дней на самоизоляции, а на 2-й и 8-й день самоизоляции выполнить ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Непредставление отрицательного результата теста в течение последних 72 часов приведет к штрафу в размере 500 фунтов стерлингов, а нарушение карантина (самоизоляции) может привести к штрафу до 10 000 фунтов стерлингов.

Преднамеренное предоставление ложной или неточной информации при заполнении формы о местонахождении пассажира преследуется по закону. В частности, в случае неточного описания истории поездок в другие страны в течение 10 дней до прибытия в Соединенное Королевство, лицо может быть оштрафовано на сумму до 10 000 фунтов стерлингов или приговорено к тюремному заключению на срок до 10 лет.