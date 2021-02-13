Гонка за стройностью: врачи назвали самые вредные диеты

Мечта постройнеть порой может пересечься с риском навредить своему здоровью – об этом очень часто забывают желающие похудеть

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В гонке за стройным телом люди часто обращаются к диетам, которые могут принести вред здоровью. Об этом рассказала в беседе с RT диетолог Ирина Писарева.

По словам врача, самая распространенная ошибка – длительное голодание.

"После перехода на обычное питание 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать еще большее количество килограммов", – объяснила специалист.

Эксперт по питанию уверена, что не менее опасны и монодиеты, которые предполагают употребление одного продукта. В этом случае организм не получает необходимые витамины и микроэлементы, в результате чего снижается иммунитет и ухудшается общее состояние.

Кроме того, диетолог отметила и вред детокс-диет. Обычно во время них люди пьют исключительно соки или смузи из овощей и фруктов.

"В кишечник попадает все фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить. Идет атрофия кишечника", – резюмировала врач.