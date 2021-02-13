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Сейсмограф. Землетрясение

Землетрясение в Армении: жители высоток вышли на улицы

© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210213/250882384/Zemletryasenie-v-Armenii-zhiteli-vysotok-vyshli-na-ulitsy.html

Землетрясение ощутили и в Грузии, оно произошло в 122 километрах от грузино-армянской границы. Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.1 зафиксировано в субботу днем в Армении, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки произошли примерно в 15:28 по местному времени. Землетрясение ощутили и в Грузии, оно произошло в 122 километрах от грузино-армянской границы.

По информации Sputnik Армения, эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-востоку от Еревана, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Сообщается, что жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях Еревана, вышли на улицы. В армянской столице сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре мощность землетрясения составила 3-4 балла.



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