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Ухань после смягчения ограничений, введённых в связи с коронавирусом

Все-таки летучие мыши: ВОЗ назвала вероятную причину появления COVID-19

© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1753)
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В организации отметили большую вероятность распространения коронавируса с помощью летучих мышей, а искусственное возникновение SARS-CoV-2 подвергли сомнению

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Коронавирус с самого начала мог распространиться летучими мышами, считает член международной группы специалистов ВОЗ доктор Питер Дасзак, сообщает Sputnik Беларусь.

По его мнению, на этот путь передачи вируса нужно пристальнее обратить внимание.

Пандемия коронавируса COVID - медики в ходе вакцинации
© AP Photo / Edmar Barros
ВОЗ подтвердила повторные заражения новыми штаммами коронавируса

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая выясняет происхождение COVID-19. Специалисты в Ухане начали работать 29 января. Они посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию, с которой были связаны версии об утечке оттуда вируса и создании его там.

В интервью The New York Times Дасзак отметил, что от летучих мышей инфекция могла попасть на ферму с животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки и енотовидные собаки. А уже после вирус проник на рынок в Ухане.

Но отмечается, что специалисты Всемирной организации здравоохранения не получили доступ к личным данным некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые переболевшие COVID-19 и вовсе отказались встречаться с представителями ВОЗ.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация
© AP Photo / Manu Fernandez
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В ВОЗ сомневаются в том, что SARS-CoV-2 напрямую от летучих мышей попал на рынок. Специалисты предполагают, что был тот самый промежуточный переносчик, а передача вируса к человеку из лаборатории маловероятна.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Ухане в конце 2019 года. Китайские медики установили возбудителя нового заболевания в январе 2020-го и дали ему название 2019-nCoV. Вскоре от болезни умер первый заболевший, затем стало известно о выявлении этой инфекции в Таиланде.

В марте 2020 года, когда вирус попал в большинство стран мира, Всемирная организация здравоохранения признала его распространение пандемией. На сегодня в мире заразились свыше 107 миллионов человек, около 2,4 миллиона умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1753)
Теги:
Пандемия, Китай, Всемирная организация здравоохранения


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