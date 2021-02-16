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Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V

Как вакцинацию от коронавируса сделать более эффективной

© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1755)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210216/250897793/Kak-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-sdelat-bolee-effektivnoy.html

Прививка от коронавируса может оказаться более эффективной, если пересмотреть привычный режим физических нагрузок, такой совет дал создатель российской вакцины "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 16 фев ― Sputnik. Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V", глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ повысить эффективность вакцинации.

Для этого после проведения прививки нужно по возможности на два дня отказаться от физических нагрузок или не перегружать себя ими. Советы академика РАН цитирует "Российская газета", сообщает Sputnik Беларусь.

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Двухдневный отказ от нагрузок, по словам ученого, нужен для "лучшего формирования иммунного ответа на вакцину".

"Если человек привык регулярно заниматься видами спорта, которые требуют выносливости – бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения", – советует микробиолог. 

Кроме того, в период проведения вакцинации ученый советует питаться полноценно, но без вредных продуктов. Поскольку и физические нагрузки, и образование антител требуют дополнительных энергетических затрат, "человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", отметил Гинцбург.

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Также ученый порекомендовал отказаться от вредных привычек (алкоголя и курения) на период вакцинации, а лучше и после нее, а также поддерживать хорошее настроение и не позволять себе скатываться в депрессивное состояние.

В то же время как раз умеренные физические нагрузки помогут переболевшим справиться с последствиями коронавируса, такой совет дал известный педиатр Евгений Комаровский. Он порекомендовал переболевшим COVID выбирать динамические, то есть аэробные нагрузки, но также акцентировал внимание на том, что перегружать организм в восcтановительный период может быть опасно.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1755)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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