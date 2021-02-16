11:22 16 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9912
  • 100 RUB4.4865
  • USD3.2898
Поиск
Медик в лаборатории использует пипетку для обработки образцов для тестирования на новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса выявлен в Великобритании

© AFP / JUSTIN TALLIS
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1756)
81 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250898357.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210216/250897894/Novyy-shtamm-koronavirusa-vyyavlen-v-Velikobritanii.html

Исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, что, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Еще один вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, данный вариант был с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в 10 странах, включая Британию.

Пандемия коронавируса COVID - медики в Британии
© AP Photo / Matt Dunham
Ученые признали "британский" штамм коронавируса более смертоносным

Отмечается, что в Великобритании обнаружено не менее 32 случаев данного варианта вируса, в Дании – 35, в Нигерии – 12. В США и Франции – семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Согласно газете, новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

За последние месяцы случаи заражения новым штаммом зарегистрировали как минимум в 80 странах.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1756)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Великобритания


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Снова в школу: в Грузии вновь ослабляют ограничения - видео
Можно в школу и в ресторан: в Грузии ослабили действующие ограничения - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться