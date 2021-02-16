Новый штамм коронавируса выявлен в Великобритании

Исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, что, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Еще один вариант коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, данный вариант был с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в 10 странах, включая Британию.

Отмечается, что в Великобритании обнаружено не менее 32 случаев данного варианта вируса, в Дании – 35, в Нигерии – 12. В США и Франции – семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Согласно газете, новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

За последние месяцы случаи заражения новым штаммом зарегистрировали как минимум в 80 странах.