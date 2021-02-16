"Выходи" – слова Максима Виторгана заинтриговали подписчиков Нино Нинидзе

"Выходи" и эмоджи сердца – коротко, ясно и так романтично, решили многочисленные фолловеры звездной пары

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Российская актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе выложила фотографию в Instagram и комментарий Максима Виторгана к снимку очень заинтриговал подписчиков.

Нинидзе поделилась портретной фотографией с одной из своих фотосессий. Она подписала публикацию: "Невероятный год. Год изменений. Год сближений. Год перезагрузка... Узнав себя, полюбив себя, признав себя, отдаешь безвозмездно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Возлюбленный грузинской артистки Максим Виторган оставил короткий, но интригующий комментарий: "Выходи" с эмоджи сердца. Пользователи сразу же предположили, что предложение "выйти" именно замуж.

"По-моему это было предложение... Соглашайся", – подмечает kelesidianna.

Но большинство комментариев, конечно, с комплиментами актрисе, которую, кстати, сравнивают с принцессой Дианой.

"Какая вы красивая и выразительная!" – пишет olla.mih.

"Красивая. Как вы похожи с леди Ди", – говорит о схожести tatiana_kolesnikova_nails.

Интересно, что поначалу Нино Нинидзе и Максим Виторган скрывали свои отношения. А впервые разговоры об их романе появились в начале лета 2019 года. Оба артиста пережили нелегкий развод: Максим Виторган развелся с российской журналисткой Ксенией Собчак, Нино Нинидзе – с актером Кириллом Плетневым.

У обоих актеров есть дети. У Виторгана – 24-летняя Полина и 20-летний Даниил, а также двухлетний сын Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак. А у Нинидзе от Плетнева есть сын Александр, ему три года.