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Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган

"Выходи" – слова Максима Виторгана заинтриговали подписчиков Нино Нинидзе

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (417)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210216/250901328/Vykhodi---slova-Maksima-Vitorgana-zaintrigovali-podpischikov-Nino-Ninidze.html

"Выходи" и эмоджи сердца – коротко, ясно и так романтично, решили многочисленные фолловеры звездной пары

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Российская актриса грузинского происхождения Нино Нинидзе выложила фотографию в Instagram и комментарий Максима Виторгана к снимку очень заинтриговал подписчиков.

Нинидзе поделилась портретной фотографией с одной из своих фотосессий. Она подписала публикацию: "Невероятный год. Год изменений. Год сближений. Год перезагрузка... Узнав себя, полюбив себя, признав себя, отдаешь безвозмездно".

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Возлюбленный грузинской артистки Максим Виторган оставил короткий, но интригующий комментарий: "Выходи" с эмоджи сердца. Пользователи сразу же предположили, что предложение "выйти" именно замуж.

"По-моему это было предложение... Соглашайся", – подмечает kelesidianna.

Но большинство комментариев, конечно, с комплиментами актрисе, которую, кстати, сравнивают с принцессой Дианой.

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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"Какая вы красивая и выразительная!" – пишет olla.mih.

"Красивая. Как вы похожи с леди Ди", – говорит о схожести tatiana_kolesnikova_nails.

Интересно, что поначалу Нино Нинидзе и Максим Виторган скрывали свои отношения. А впервые разговоры об их романе появились в начале лета 2019 года. Оба артиста пережили нелегкий развод: Максим Виторган развелся с российской журналисткой Ксенией Собчак, Нино Нинидзе – с актером Кириллом Плетневым.

У обоих актеров есть дети. У Виторгана – 24-летняя Полина и 20-летний Даниил, а также двухлетний сын Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак. А у Нинидзе от Плетнева есть сын Александр, ему три года.

Темы:
Светская хроника (417)


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