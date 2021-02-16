15:37 16 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9912
  • 100 RUB4.4865
  • USD3.2898
Поиск
Выступление группы Duran Duran

Какая музыка понижает давление? Удивительное открытие ученых

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250902182.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210216/250902789/Kakaya-muzyka-ponizhaet-davlenie-Udivitelnoe-otkrytie-uchenykh.html

Что связывает Duran Duran, Рианну, хэви-метал и артериальное давление у человека, узнали турецкие ученые

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Поп-музыка 1980-х годов – именно это жанр, по мнению турецких ученых, способен снизить беспокойство, давление и частоту сердечных сокращений, сообщает сайт MetalSucks.

Работник заготавливает табачный лист
© photo: Sputnik / Олег Ласточкин
Шаман, табак и наука

Исследователи провели такой эксперимент – собрали 1 540 человек в возрасте от 18 до 65 лет и предложили им послушать различные плейлисты на платформе Spotify. В это время они следили за их показателями по танометрам.

Выяснилось, что лучший музыкальный жанр для того, чтобы успокоиться и нормализовать давление – именно поп-музыка 1980-х годов.

Оказалось, что сердечный ритм у всех участников исследования, прослушавших песни таких групп, как Duran Duran, Pet Shop Boys, Wham! и других, снизился на 36 процентов, а у 96 процентов респондентов понизилось давление.

Любопытно, что вторым по эффективности в снижении тревожности, как ни странно, оказался хэви-метал. Тяжелый рок помог понизить давление 89 процентам участников. Сердечный ритм при этом у всех сократился на 18 процентов.

Еще одним музыкальным жанром, который помогает бороться с беспокойством, оказалась поп-музыка 2000-х, вроде Кайли Миноуг и Рианны.

Наконец, исследователи обнаружили, что чаще всего уровень беспокойства повышают техно, дабстеп и рок 1970-х годов.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео
Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться