Вылечившимся от коронавируса все равно надо привиться - рекомендации ВОЗ

Это касается тех, кто бессимптомно или в легкой форме перенес заболевание, тем более не установлено, как долго сохраняются антитела после болезни

ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала привиться от коронавируса даже тем, кто переболел им ранее, сообщает Sputnik Беларусь.

Как заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан, эта рекомендация особенно касается тех, кто в легкой форме перенес COVID либо вовсе бессимптомно.

"Эти люди не имеют столь сильный иммунный ответ по сравнению с теми, кто тяжело перенес болезнь", – заявила специалист ВОЗ.

Поэтому Сваминатан считает, что группу так называемых бессимптомников нужно прививать. Ведь если у них и есть антитела, то введение дозы вакцины увеличит их количество – а значит и защищенность организма.

"Хорошо то, что иммунная система распознает один и тот же антиген, белок. Таким образом, даже если вы уже были инфицированы и позже получили вакцину, она усилит иммунный ответ", – сказала Сваминатан.

Тем не менее точно не установлено, как долго держится иммунитет. Это еще предстоит выяснить эпидемиологам и ученым.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Ухане в конце 2019 года. Китайские медики установили возбудителя нового заболевания в январе 2020-го и дали ему название 2019-nCoV. Вскоре от болезни умер первый пациент.

В марте 2020 года, когда вирус попал в большинство стран мира, Всемирная организация здравоохранения признала его распространение пандемией.

По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано почти 110 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались от осложнений свыше 2,3 миллиона человек.