Все зависит от людей: ВОЗ о третьей волне пандемии коронавируса

Третья волна пандемии, по словам специалиста, не исключена, если люди не будут соблюдать осторожность

ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда, по ее мнению, может закончиться пандемия коронавируса, сообщает Sputnik Беларусь.

"На самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать", - сообщила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, о завершении пандемии можно будет говорить, когда количество одновременно заболевших во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога.

В то же время Вуйнович не исключила третьей волны COVID-19 и рассказала, в каком случае ее можно ждать.

"Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей", - подчеркнула Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано почти 110 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались от осложнений свыше 2,3 миллиона человек.