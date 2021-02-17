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Туристы в аэропорту. Архивное фото

ВОЗ не нравится идея по введению COVID-паспортов для туристов

© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1760)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210217/250908471/VOZ-ne-nravitsya-ideya-po-vvedeniyu-COVID-pasportov-dlya-turistov.html

Пока вакцины недоступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий, считают в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Сертификаты иммунитета пока не рекомендуются как необходимые для международных путешествий, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось, что ВОЗ собиралась изучить вопросы и проблемы, которые связаны с вакцинацией туристов.

Пассажиры и персонал в маска в терминале прибытия в тбилисском аэропорту
© Sputnik / STRINGER
Грузия откроет въезд для иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19

"Сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Пока вакцины недоступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Также у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", – сказал Райан.

По его словам, этот вопрос планируется обсуждать в будущем, на регулярной основе его рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям.

Пандемия коронавируса захлестнула весь мир в марте 2020-го. По данным ВОЗ, за весь период распространения инфекции заразились уже более 108 миллионов человек, умерли около 2,4 миллиона.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1760)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Туризм, Всемирная организация здравоохранения


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