ВОЗ не нравится идея по введению COVID-паспортов для туристов

Пока вакцины недоступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий, считают в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Сертификаты иммунитета пока не рекомендуются как необходимые для международных путешествий, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось, что ВОЗ собиралась изучить вопросы и проблемы, которые связаны с вакцинацией туристов.

"Сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Пока вакцины недоступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Также у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", – сказал Райан.

По его словам, этот вопрос планируется обсуждать в будущем, на регулярной основе его рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям.

Пандемия коронавируса захлестнула весь мир в марте 2020-го. По данным ВОЗ, за весь период распространения инфекции заразились уже более 108 миллионов человек, умерли около 2,4 миллиона.