Ученые выяснили, что кофеин уменьшает размер мозга

В интересном исследовании принимала участие команда из двадцати молодых людей, которые регулярно пили кофе

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Ученые из старейшего университета Швейцарии – Базельского университета – доказали, что регулярное потребление кофеина влияет на серое вещество мозга. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

В исследовании принимала участие команда из двадцати молодых людей, регулярно пьющих кофе.

Исследователи поделили эксперимент на два десятидневных этапа: на первом – они получали таблетки с кофеином; на втором – с плацебо. По итогам каждого отрезка времени ученые изучали объем серого вещества испытуемых и качество их сна.

Оказалось, что глубина сна участников была одинаковой, независимо от того, принимали ли они кофеин или капсулы с плацебо. Однако исследователи выявили значительную разницу в объеме серого вещества: он был выше у тех, кто не принимал кофеин.

Различие было особенно заметно в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп – области мозга, отвечающей за консолидацию памяти.

"Результаты исследования не говорят о негативном влиянии кофеина на мозг. Но очевидно, что при ежедневном потреблении он воздействует на когнитивные функции", – заявила профессор

Кэролин Рейчерт.

В результате выяснилось, что после десяти дней воздержания от кофе мозговые ткани у испытуемых восстановились.