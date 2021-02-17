Основатель Amazon вновь стал самым богатым человеком в мире

В пятерку богатейших также вошли Илон Маск, Билл Гейтс, президент Louis Vuitton Moët Hennessy и основатель Facebook Марк Цукерберг

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Известный американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос вновь возглавил список самых богатых людей мира, опередив главу SpaceX и Tesla Илона Маска, занимавшего первую строчку более месяца.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, рассчитываемого агентством Блумберг.

По последним данным агентства, состояние Безоса составляет 191 миллиард долларов, а Маска — 190 миллиардов. Таким образом, Безос вернул себе первое место, которое удерживал с 2017 года по 7 января 2021-го, когда его обошел Маск.

Билл Гейтс, основатель Microsoft, занимает третье место - с состоянием 137 миллиардов долларов, четвертым стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов). Замыкает пятерку богатейших людей мира основатель Facebook Марк Цукерберг, у него 104 миллиарда долларов.