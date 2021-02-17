"Самое милое фото за сегодня" - Кети Топурия устроила фотосессию новорожденному сыну

Звезда в декрете зря времени не теряет и радует поклонников трогательными фотографиями из жизни своего новорожденного сына Адама

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Популярная российская певица грузинского происхождения Кети Топурия поделилась несколькими кадрами с совместной фотосессии с детьми.

Певица выложила два фото в свой Instagram, рассказав о первой фотосессии Адама – новорожденного сына Топурия и ее супруга Льва Деньгова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

"Мы сделали Адаму фотосессию newborn. Я переживала, будет ли малышу комфортно, в таком нежном возрасте не просто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты малыша", - пишет Кети.

На первом фото изображены трое – сама Кети, ее пятилетняя дочь Оливия, и Адам, лица которого не видно.

Подписчики артистки умиляются милыми кадрами и оставляют свои комментарии.

"Самое милое фото за сегодня", - пишет vitaly039.

"Кети, нереально красивое фото", - говорит queen.catherineee.

"Прекрасные, словно ангелы", - отмечает slavnaiaekaterina2.

Роды Топурия прошли в одном из элитных роддомов российской столицы. Певица почти сразу выложила фото с ножками ребенка и сообщила, что зовут его Адам.

Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает пятилетнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. На последних сроках она даже сняла клип на песню "Се ля ви" и активно часто на телевидении. Засиживаться в декрете звезда также долго не собирается и планирует начать работать уже через несколько месяцев.

О романе Топурия и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.