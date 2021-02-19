Шансы повторно заразиться коронавирусом минимальны – глава Роспотребнадзора

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Больших рисков повторно переболеть коронавирусом нет, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Людям, которые переболели, больших рисков повторно заразиться на сегодняшний день нет", - рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Говоря о мутациях коронавируса, Попова отметила, что британский штамм практически не распространяется в России. А вот вакцины "ЭпиВакКорона", и "Спутник V" эффективны против него. Попова отметила, что привитые этими вакцинами люди могут считать себя защищенными и от нового штамма. То же касается тех, кто уже перенес COVID-19.

"У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки", – сказала Попова.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения считают, что несмотря на наличие антител к вирусу, возможны повторные заражения. Предварительные сообщения о возможном повторном заражении поступали в организацию из ЮАР.

Сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, который уже сами переболели. Но есть и хорошие новости – среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит вирус в легкой форме.

Организация также обладает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность уменьшения уровня передачи COVID-19 после прививки