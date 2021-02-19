Ученые расшифровали любовное письмо времен Второй мировой войны

Корабль, где находилось это письмо, лежал на глубине пяти километров почти 70 лет, пока во второй половине 2000-х годов его не обнаружила американская компания, занимающаяся глубоководными исследованиями

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Спустя 80 лет ученым удалось восстановить любовное письмо времен Второй мировой войны – оно было обнаружено на затонувшем грузовом корабле SS Gairsoppa у побережья Ирландии, сообщает Irish Times.

Послание было написано в 1941-м году неизвестным военнослужащим женщине по имени Ирис. Эксперты внимательно изучили фрагменты любовного письма и частично расшифровали его содержание.

"Береги себя, моя дорогая, не только ради себя, но и ради меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим, и я крепко обнимаю тебя. Будем надеяться, что эта кровавая война скоро закончится", – писал подруге офицер.

Любопытно, что эта рукопись стала одним из 717 посланий, которые так и не были доставлены SS Gairsoppa. Судно шло из Калькутты (Индия) в Ливерпуль (Великобритания) с партией серебра, чтобы помочь британской армии. Но корабль был уничтожен немецкой подводной лодкой 16 февраля 1941 года. Тогда из 86 членов экипажа выжил только один.

Невероятно, но корабль лежал на глубине пяти километров почти 70 лет, пока во второй половине 2000-х годов его не обнаружила американская компания, занимающаяся глубоководными исследованиями. В 2010 году представители этой фирмы договорились с британским правительством, что займутся извлечением ценных предметов.

В итоге специалисты достали из-под обломков более 100 тонн серебра и письма. Послания чудом уцелели, хотя и были повреждены, благодаря тому, что были "законсервированы" в трюме под тоннами разного мусора.

В 2018 году некоторые из сохранившихся писем даже были представлены на выставке в Почтовом музее Лондона.