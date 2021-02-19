Человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса

Специалисты использовали метод под названием "Потерянные годы жизни" – с его помощью оценивается среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Из-за пандемии COVID-19 человечество потеряло миллионы лет жизни. Об этом говорится в исследовании команды испанских ученых из Университета Помпеу Фабра. Оно опубликовано в журнале Scientific Reports.

Как сообщается, чтобы рассчитать это, были взяты данные по количеству умерших от коронавируса нового типа в 81 стране. Далее ученые сравнили разницу между возрастом, когда человек умер от COVID-19, со средней продолжительностью жизни в сильно пострадавших странах.

Специалисты использовали метод под названием "Потерянные годы жизни" (YLL). С помощью него оценивается среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно.

"В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни – 16 лет на каждую смерть", – заявил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра.

При этом эксперты пояснили, что исследование не учитывало количество лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с COVID-19.

Тем не менее ученые подчеркнули, что умершие от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, также потеряли больше лет жизни из-за пандемии.

Любопытно, что осуществленный The Daily Mail анализ данных исследования показал, что Непал оказался наиболее пострадавшей страной в мире при вычислении потерянных из-за COVID-19 лет жизни на одну смерть. В среднем непальцы потеряли около 26 лет жизни. В пятерку также вошли Тайвань, Боливия, Сальвадор и Доминиканская республика.

С точностью наоборот дела обстоят в таких странах, как Бельгия, Дания, Люксембург, Словения, Швеция и Швейцария, где на одну смерть от COVID-10 люди теряли менее десяти лет жизни.