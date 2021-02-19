"Мы просто проводники" - Сосо Павлиашвили предсказал, сколько ему осталось петь и жить

Мне уже хочется спокойной жизни, я ее заслужил, признался певец, рассказав честно о самом сокровенном

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили предположил, сколько ему еще осталось петь и жить. Об этом певец разоткровенничался в интервью газете "Вечерняя Москва".

Павлиашвили дал большое интервью изданию, в котором он поговорил на разные темы – о своем альбоме "Небо на ладони", задумка которого была еще 15 лет назад, о своей роли в фильме "Вечер шутов, или серьезно с приветом", а также на более глобальные жизненные темы.

На один из вопросов журналиста: "Скажите, а чего вам сегодня больше всего хочется?" - артист ответил так.

"Мне уже не двадцать и не сорок, мне 56 лет. Петь мне осталось, может быть, 3–4 года, жить — 10–15 лет. Хотя, конечно, я постараюсь прожить подольше. Но мне уже хочется спокойной жизни. Я ее заслужил. Я никогда не просил никаких званий, и никогда их у меня не было. Не было никаких спонсоров, хит-парадов, ротаций на радио..." - сказал Павлиашвили, отметив, что, конечно, его поддерживали федеральные телеканалы, за что он им благодарен.

Также певец сказал, что особенно благодарен Господу, так как если бы не Всевышний, то, по словам исполнителя, "его бы давно не было", как и знаменитой песни артиста "Помолимся за родителей".

"В 1996 году я попал в аварию и получил серьезную травму, и через год у меня началась посттравматическая эпилепсия, которая продлилась семь лет. Тогда у меня не было вообще ничего: ни концертов, ни здоровья... Все, что у меня было, я старался отправлять сыну Левану, чтобы он не голодал. Я жил в какой-то хрущевке у пьющих людей. Это было страшно... Я все скрывал, никто не мог даже представить, что дела обстоят так. А моя любимая Ира постоянно была со мной", - вспоминал артист.

Сосо Павлиашвили также вспомнил день, когда "родилась" одна из известнейших его песен "Помолимся за родителей". Это было в 2005 году, когда во сне под утро эта песня ему приснилась.

"Я встал, записал ее на диктофон. Потом позвонил Косте Губину и сказал: "Вот такое чудо случилось". Объяснил ему, чего хочу, и он сделал потрясающий текст. Слава Богу, что такие песни рождаются. И это не наша заслуга, мы просто маленькие проводники", - отмечает грузин.