В Чехии жителей обяжут носить сразу две медицинские маски

В Чехии молниеносно распространяется "британский штамм" коронавируса. За последние сутки, по данным властей, выявлено свыше 11,5 тысячи новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Чешские власти решили обязать жителей носить сразу две медицинские маски или специальные респираторы во всех публичных местах массового скопления людей - в транспорте, магазинах и др. Как передает Expats.cz, об этом заявил глава Минздрава страны Ян Блатный.

Маски из ткани отныне не будут считаться средством защиты. Ограничения вступают в силу с 22 февраля.

В Чехии свирепствует "британский штамм" коронавируса. За последние сутки, по данным властей, выявлено свыше 11,5 тысячи новых случаев заражения. Больницы страны перегружены, свыше 1200 пациентов находятся в критическом состоянии. В стране введены жесткие карантинные меры по борьбе с COVID-19.