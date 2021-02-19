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Ситуация в Чехии в связи с коронавирусом

В Чехии жителей обяжут носить сразу две медицинские маски

© AFP / MICHAL CIZEK
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1768)
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В Чехии молниеносно распространяется "британский штамм" коронавируса. За последние сутки, по данным властей, выявлено свыше 11,5 тысячи новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Чешские власти решили обязать жителей носить сразу две медицинские маски или специальные респираторы во всех публичных местах массового скопления людей - в транспорте, магазинах и др. Как передает Expats.cz, об этом заявил глава Минздрава страны Ян Блатный.

Маски из ткани отныне не будут считаться средством защиты. Ограничения вступают в силу с 22 февраля.

В Чехии свирепствует "британский штамм" коронавируса. За последние сутки, по данным властей, выявлено свыше 11,5 тысячи новых случаев заражения. Больницы страны перегружены, свыше 1200 пациентов находятся в критическом состоянии. В стране введены жесткие карантинные меры по борьбе с COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1768)


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