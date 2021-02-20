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Россия зарегистрировала третью вакцину от COVID-19

© photo: Sputnik / Михаил Голенков
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1770)
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Sputnik Грузия
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Первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот уже в середине марта, планируется также выйти на экспорт

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Российский Минздрав зарегистрировал третью вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает РИА Новости. со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

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Новый препарат "КовиВак" создан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. 

По словам Мишустина, первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Это третья вакцина в России после "Спутника V" центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

"КовиВак" – цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1770)
Теги:
Вакцинация, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Россия


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