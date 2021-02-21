Создатели российской вакцины от COVID-19 готовы сотрудничать с американскими коллегами

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. РФПИ открыт к сотрудничеству с другими компаниями, отметил глава фонда Дмитриев, сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны", – заявил глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Дмитриева, в РФПИ увидели падение на две трети эффективности вакцины Pfizer по сравнению с южноафриканским вариантом.

"И, соответственно, мы считаем, что добавление нашего компонента, в том числе в вакцину Pfizer, и в других, может более эффективно помочь бороться с мутациями", – сказал он.

Также Дмитриев добавил, что в ближайшие полтора месяца могут появиться результаты клинических испытаний комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.

Вакцина Центра им. Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в Китае.

В настоящее время в России идет массовая вакцинация препаратом "Спутник V". На 10 февраля в России привиты 1,7 миллиона человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 миллиона человек.