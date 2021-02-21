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Ампула с российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) от коронавирусной инфекции

Создатели российской вакцины от COVID-19 готовы сотрудничать с американскими коллегами

© photo: Sputnik / Magda Gibelli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1772)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210221/250954606/Sozdateli-rossiyskoy-vaktsiny-ot-COVID-19-gotovy-sotrudnichat-amerikanskimi-kolegami.html

Ради повышения эффективности их вакцин, разработчики "Спутник V" готовы помочь Moderna и Pfizer, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. РФПИ открыт к сотрудничеству с другими компаниями, отметил глава фонда Дмитриев, сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны", – заявил глава РФПИ в интервью телеканалу "Россия 24". 

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Virginia Mayo
Стартовали испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

По словам Дмитриева, в РФПИ увидели падение на две трети эффективности вакцины Pfizer по сравнению с южноафриканским вариантом. 

"И, соответственно, мы считаем, что добавление нашего компонента, в том числе в вакцину Pfizer, и в других, может более эффективно помочь бороться с мутациями", – сказал он.

Также Дмитриев добавил, что в ближайшие полтора месяца могут появиться результаты клинических испытаний комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.

Вакцинация российской вакциной от коронавируса
© photo: Sputnik / Government of Buenos Aires
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Вакцина Центра им. Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в Китае.

В настоящее время в России идет массовая вакцинация препаратом "Спутник V". На 10 февраля в России привиты 1,7 миллиона человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 миллиона человек.

Сравнение вакцин от коронавируса
© Sputnik
Сравнение вакцин от коронавируса
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1772)
Теги:
Россия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019


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