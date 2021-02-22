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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на премьере фильма Северный ветер в Москве

"Тине очень нравится Богомолов": Кети Топурия предупредила Собчак

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (421)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210222/250967205/Tine-ochen-nravitsya-Bogomolov-Keti-Topuriya-predupredila-Sobchak.html

Похоже, тема симпатии Канделаки к режиссеру уже стала заметна не только для Собчак, но и для других знаменитостей

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Российская певица Кети Топурия шутя обратилась к журналисту Ксении Собчак со словами, что Тина Канделаки неравнодушна к ее супругу, Константину Богомолову.

Канделаки оказалась в числе тех журналистов, которому театральный режиссер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов дал интервью, где рассказал о своем нашумевшем манифесте "Похищение Европы 2.0". В нем он заявил, что Европа находится в глубоком этическом кризисе, и призвал Россию перестать ориентироваться на европейские ценности.

Смотря это интервью, Кети Топурия сняла сторис в Instagram, сказав: "Мы смотрим интервью Богомолова у Тины. И мы поняли, что Тине очень нравится Богомолов. Ксюша! Ксюш!"

Сам Богомолов, в свою очередь, также написал пост о своих многочисленных интервью, сказав в завершении, что Собчак – лучший журналист в его жизни.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

"За эту неделю я дал с десяток интервью. У меня могла бы развиться мания величия. Но ее нет, потому что есть иная мания. Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я, каждый раз глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь, и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни", - написал Богомолов, имея в виду, конечно, свою супругу.

Между тем, Ксения Собчак оставила свое "слово" в комментариях, написав немного язвительно: "Ты про Тину Канделаки?)"

О натянутых отношения Ксении Собчак и Тины Канделаки известно давно. Женщины часто упоминают друг друга в интервью или различных программах. К примеру, в YouTube шоу Собчак однажды саркастически сказала: "Почему человек весом в 70 килограммов рекламирует спорт?" Подобное случалось и на "Вечернем Урганте". Как правило, Канделаки "в долгу не остается" и отвечает давней подруге.

Темы:
Светская хроника (421)


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