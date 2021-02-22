Названа дата открытия Великобритании для туристов

С лета прошлого года Британия ввела требование об обязательном 14-дневном карантине для прибывающих в страну

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правительство Британии 12 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении турпоездок, однако международные поездки не будут разрешены как минимум до 17 мая, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Во время пандемии коронавируса Британия не закрывала границы, однако с лета прошлого года ввела требование об обязательном 14-дневном карантине для прибывающих в страну. В настоящее время срок карантина уменьшен до 10 дней, но при этом въехать в страну можно только при отрицательном тесте на коронавирус, а после прибытия, помимо десятидневной самоизоляции, сдать еще два теста. Для британцев поездки за границу без уважительной причины не рекомендованы.

"Правительство примет решение о том, когда возобновлять международный туризм, не ранее 17 мая", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

"Вопрос о возобновлении турпоездок правительство рассмотрит 12 апреля, тогда же будут разработаны рекомендации относительного того, как нам возобновлять международный туризм с учетом регулирования рисков распространения новых вариантов коронавируса", - добавил премьер.

По его словам, к прибывающим в Великобританию сохраняются уже действующие требования.

"У нас действуют одни из самых жестких требований к прибывающим, включая обязательный 10-дневный карантин в гостиницах для прибывших из стран из "черного списка", - сказал Джонсон.