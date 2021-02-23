Пятидневный траур объявлен в США в память о жертвах коронавируса

От коронавирусной инфекции в США скончались полмиллиона человек – больше, чем в трех войнах прошлого века

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден объявил 5-дневный траур в память о полумиллионе погибших от коронавируса американцев.

"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху. Пятьсот тысяч семьдесят один умерший. За год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне", – сказал Байден, выступая в Белом доме.

Он призвал американцев помнить об умерших и рассказал о том, как общался с их родственниками.

"Сегодня я прошу всех американцев вспоминать о тех, кто ушел… Но также я призываю вас действовать. Сохраняйте социальную дистанцию, надевайте маски, сделайте прививку, когда придет ваша очередь… Эта история унесла уже слишком много жизней", – сказал Байден.

Несколько месяцев в штатах сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация: за сутки число новых случаев заболевания выросло на 56 тысяч, число летальных исходов – 1,2 тысячи.

В общей сложности с начала пандемии в США зарегистрировано 28 140 927 случаев коронавируса.