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Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование в Филадельфии, США

Пятидневный траур объявлен в США в память о жертвах коронавируса

© AP Photo / Matt Slocum
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1775)
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От коронавирусной инфекции в США скончались полмиллиона человек – больше, чем в трех войнах прошлого века

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Президент США Джо Байден объявил 5-дневный траур в память о полумиллионе погибших от коронавируса американцев.

"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху. Пятьсот тысяч семьдесят один умерший. За год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне", – сказал Байден, выступая в Белом доме.

Он призвал американцев помнить об умерших и рассказал о том, как общался с их родственниками.

Ученые-исследователи в одной из лабораторий США работают над разработкой вакцины для борьбы с Covid-19 (SARS-CoV-2)
© AFP / KAREN DUCEY
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"Сегодня я прошу всех американцев вспоминать о тех, кто ушел… Но также я призываю вас действовать. Сохраняйте социальную дистанцию, надевайте маски, сделайте прививку, когда придет ваша очередь… Эта история унесла уже слишком много жизней", – сказал Байден.

Несколько месяцев в штатах сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация: за сутки число новых случаев заболевания выросло на 56 тысяч, число летальных исходов – 1,2 тысячи.

В общей сложности с начала пандемии в США зарегистрировано 28 140 927 случаев коронавируса.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1775)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Джо Байден, США


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