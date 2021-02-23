Ученые назвали суперпродукт, способный "творить чудеса"

Этот овощ богат витаминами A, C и E, помогает бороться с возрастными изменениями и стать обладателем желанной, сияющей, идеальной кожи, уверены ученые

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Репчатый лук – тот суперпродукт, который богат витаминами и питательными веществами, укрепляет здоровье и при ежедневном употреблении способен творить чудеса, пишет турецкое издание Milliyet.

Как пишет издание, репчатый лук повышает плотность костей, о чем свидетельствуют результаты ряда исследований ученых. Так, ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на пять процентов.

Репчатый лук также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечивает здоровье сердца, продолжает автор материала.

Кроме того, употребление этого овоща улучшает пищеварение. "Вдобавок к этому данный продукт также способствует образованию "полезных бактерий" в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения", – поясняет издание.

Репчатый лук имеет такое полезное свойство, как предотвращение повреждения клеток организма благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов.

Лук, по словам автора статьи, убивая вредные бактерии во рту, естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости. "Его антимикробные свойства способствуют укреплению зубов. Лук также содержит "кверцетин" – вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз", – пишет Milliyet.

Отмечена и способность репчатого лука улучшать качество сна. "В луке содержатся волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и в то же время снимают стресс", – отмечает он.

Наконец, этот овощ также помогает бороться с возрастными изменениями. "Богатый витаминами A, C и E, репчатый лук поможет вам стать обладателем желанной, сияющей, идеальной кожи. Некоторые растения имеют способность быстро излечивать повреждения кожного покрова, и репчатый лук – одно из них", – говорится в статье.